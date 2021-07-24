استشاري بقصر العيني.. يوضح صعوبات كشف ثقوب القلب لدى الجنين (فيديو)

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إنه أصبح ممكنا اكتشاف وجود أي مشاكل في القلب سواء ثقب أو غيره من مشاكل صحية لدى الجنين أثناء فترة الحمل من خلال إجراء نوع معين من الأشعة.



وأشار "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي علي الطواب؛ ببرنامج "شارع القلب" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه في حال اكتشاف وجود مشاكل في القلب لدى الجنين ينصح بالتوجه فورا إلى طبيب متخصص في قلب الأطفال، وتكون عملية الولادة في مستشفى مجهز، حيث في الأغلب تجرى عملية للطفل خلال أول أو ثاني يوم للولادة.



وأوضح أن نسبة النجاح في علاج ثقوب القلب البسيطة أصبحت مرتفعة جدا، محذرا من زواج الأقارب كونه يزيد من حدوث الأمراض الوراثية، ناصحا المقبلين على الزواج بإجراء تحليل جيني.

