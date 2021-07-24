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تشغيل خطوط نقل داخلى جديدة بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد

السبت 24/يوليو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أنه فى إطار الارتقاء بخدمات النقل فى محافظة بورسعيد ولتوفير سبل الراحة لمواطنى مدينة بورفؤاد، سيتم بدء من الغد الأحد تشغيل خطوط جديدة للنقل الداخلى بين مدينتى بورفؤاد وبورسعيد، وذلك لخدمة أبناء مدينة بورفؤاد

وأكد "محافظ بورسعيد " أنه تم توفير عدد 2 مينى باص يبدأ خط السير من موقف بازار بورسعيد الجديد (سوق الخضروات الجديد ) إلى مدينة بورفؤاد، مرورآ بكوبرى النصر ببورفؤاد، كما يتم تشغيل عدد 2 مينى باص يبدأ خط السير من موقف سوق البازار الجديد ( سوق الخضروات الجديد ) إلى معدية بورفؤاد، مشيرآ أن ذلك يأتى استجابة لمطالب المواطنين بتوفير خطوط جديدة للمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد، بما يساهم فى التيسير على قاطنى المساكن الجديدة بمدينة بورفؤاد.

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