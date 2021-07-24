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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 25-7-2021 في جمهورية مصر العربية

السبت 24/يوليو/2021 - 09:47 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ24 من يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد، في جمهورية مصر العربية.

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن يشهد غدا الأحد، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، مشيرةً إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة   34   25  

الإسكندرية   30   24  

مطروح   29   24  

سوهاج   37   26  

قنا   38   26 

أسوان  40   28  
 

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