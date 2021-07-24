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محافظ الإسكندرية: وصلنا مليون زائر.. ويكشف عن موقف الإسكندرانية

السبت 24/يوليو/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن متوسط الزوار اليومي خلال أيام عيد الأضحى إلى المحافظة بلغ مليون نسمة، بينما وصل عدد الزوار قبل العيد 800 ألف نسمة.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ""، مساء السبت، أن المحافظة لديها 66 شاطيء، مرجعا أسباب الازدحام الكبير والتكدس في الشواطيء إلى حرمان الناس من النزول للشواطيء خلال العام الماضي بسبب ظروف الجائحة.

وأضاف، "أعداد الزوار خلال الموسم الحالي رهيبة وكبيرة ولم نرها منذ سبع أو ثمان سنوات، حيث هناك زيادة غير عادية، ولكن هناك التزام بالاجراءات الاحترازية والمخالفين يتم تحرير محاضر لهم".

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم تحرير نحو 12 محضرًا ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية في إدارة الشواطيء المؤجرة خلال الأسبوع الماضي.
"
وتوقع أن يزداد الاقبال على زيارة المحافظة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، خاصة في ظل تخصيص المحافظة لشواطيء مجانية للبسطاء. 

وقال، "الشواطيء المجانية استوعبت أعداد كبيرة من المحافظات كلها ورغم أننا نبهنا أن يتم الحجز في تلك الشواطيء عبر التطبيق الموجود على هواتف الزائرين، لكن هذا لم يحدث وفوجئنا بأتوبيسات تقل الزائرين وتقوم بتفريغهم على تلك الشواطيء المجانية لدرجة أن أحد البوابات والسور أصابهم كسر امس وقمنا بإصلاحهم.

وأضاف، "أهل إسكندرية مبسوطين بالاقبال لأنه سبب في الرواج في المحال التجارية والكافيهات خاصة أن رافد السياحة مهم جدًا للأهالي المحافظة".

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