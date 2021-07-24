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تغيير 16 محافظًا.. بكري يتوقع قرب إجراء التعديل الوزاري المرتقب

السبت 24/يوليو/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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توقع النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرب إجراءات التعديل الوزاري المرتقب.

وكتب بكري في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أتوقع قرب التعديل الوزاري المرتقب برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال النائب مصطفي بكري، إن المعلومات تشير إلي إحتمال أن يشمل التعديل عددًا ليس بالقليل، وتوقع تغيير ( 16 ) محافظا


وحددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، الخطوات التى يتم اتباعها لاتمام التعديل الوزارى، حيث تتضمن إجراء مشاورات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء قبل الحصول على موافقة البرلمان.

ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما، التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثُلث أعضاء المجلس. 

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مصطفى بكري تغيير وزاري تغيير في المحافظين

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