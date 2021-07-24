لجنة هندسية تعاين عقار "السيالة" المائل وتوضح لجيرانه مصيرهم (فيديو)



طمأنت اللجنة فور أنتقالها لموقع العقار قاطني العقارات المجاورة بأن التعامل سوف يكون فقط في العقار المائل ولن يمسهم أي أذى من الإجراءات التي ستتخذها محافظة الإسكندرية.



وقال الدكتور التوني، رئيس اللجنة المكلفة، إن التعامل على العقار المائل فقط، وانه وباقي اللجنة سوف يتم رصد إستراتيجية للتعامل مع العقار، مؤكدًا أن قرار نقل المنقولات لقاطني العقار من الممكن تأجيله قليلا لحين الإنتهاء من وضع الإستراتيجية.



ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 7 شارع خطاب مع 14 عبد المجيد اللبان المتفرع من طريق الكورنيش أمام مركز ثقافة الأنفوشي بمنطقة رأس التين دائرة قسم شرطة الجمرك بحي غرب.





على الفور، انتقل اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والأجهزة التنفيذية بالحي، ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية وقوات الأمن وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.



وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي 17 طابق علو، وجاري إخلاء العقار المائل، وذلك لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وإصدار توصية بخصوصه، حفاظا على حياة السكان.

وصلت قبل قليل، لجنة هندسية مكلفة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقار المائل رقم 7 شارع خطاب مع 14 عبد المجيد اللبان المتفرع من طريق الكورنيش أمام مركز ثقافة الأنفوشي بمنطقة رأس التين دائرة قسم شرطة الجمرك، وذلك لمعاينة العقار لإتخاذ ما يلزم حياله.