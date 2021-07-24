تعرف على حكم تلاوة القرءان من المصحف دون وضوء

ينتاب الكثيرون حالة من القلق عندما يقبلون على تلاوة القرءان وهو غير متوضئين، ليراودهم الشك، بأن قراءتهم غير صحيحة وينتابها شيئ من الخطأ.





وورد سؤال في وقت سابق إلى أمين الفتوى من سيدة تقول: "عاوزة اقرا قرءان على مدار اليوم، وأنا مش هقعد متوضية طوال اليوم، ينفع أقرأ القرءان دون وضوء من المصحف والبس جوانتي مثلا ولا عادي أمسك المصحف، وهل ثواب القراءة دون وضوء تعدل ثواب القراءة على وضوء؟".





وأكد الدكتور محمد عبدالسميع، في رده على ذلك السؤال، أنه لا يجوز مس المصحف دون وضوء، مضيفاً أنه إذا تصادف المسلم فى المواصلات ويريد قراءة القرآن وهو غير متوضىء فهذا يجوز له قراءة القرآن من اللاب أو الموبايل أو أي وسيلة أخري غير المصحف، فيجوز القراءة من المصحف دون لمس الكلمات القرآنية ومسك الصفحة من طرفها عند تقليبها.





وأشار عبدالسميع إلى أنه من يريد حفظ القرءان أو تلاوته طوال اليوم ويشق عليه أن يكون متوضئاً فقد أجاز فقهاء المالكية قراءة القرآن للطلاب دون وضوء لم يشق عليه أن يكون على وضوء طوال اليوم.



