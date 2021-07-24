كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز





أوصى الفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بضرورة تدعيم الجبهة اليمنى للفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل.





ويرى المدرب الفرنسي، أن الجبهة اليمنى للزمالك تعانى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، فى ظل تواضع مستوى التونسي حمزة المثلوثي، كما يعاني حازم إمام من كثرة الاصابات.





وطلب كارتيرون ضرورة العمل على تدعيم الجبهة اليمنى للزمالك بعنصر محلي وليس أجنبي، لترك مساحة لتدعم مراكز أخرى تحتاج لاعبين أجانب مثل الهجوم والوسط.



