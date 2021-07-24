التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بايرن ميونخ وأياكس الودية

سيكون على المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جوليان ناغلسمان، الانتظار لفترة أطول لتحقيق أول انتصار له مع فريق الجديد، وذلك بعد أن سقط بايرن في فخ التعادل 2-2 أمام أياكس الهولندي في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت.





واعتمد ناغلسمان على اللاعبين الجدد ولكن دون أي لاعب من الذين شاركوا في نهائيات بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2020" قبل أسابيع قليلة.





وسجل هدفي بايرن ميونخ إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 40 وتانجوينيانزو في الدقيقة 48، فيما سجل هدفي أياكس زكريا لابيض في الدقيقة العاشرة وسفين أولريش، حارس بايرن، بتمريره خاطئة بينه وبين فيكتور ينسن في الدقيقة 50.





وبعد مرور ساعة كاملة من اللقاء، قام ناغلسمان بتغيير كل اللاعبين في الملعب، ووضع كل اللاعبين الشباب مع أولريش.





وجاء التعادل مع أياكس بعد الخسارة 2-3 أمام كواون. وسيكون لدى بايرن ميونخ فرصة أخرى يوم الأربعاء المقبل عندما يواجه بروسيا مونشنغلادباخ ودياً.





وقبل بداية المباراة، علق ناغلمسان مرة أخرى على أن هذه هي "وظيفة أحلامه"، ولكنه حذر من أنه "سيبدأ بشكل جدي عندما تكتمل صفوف الفريق"، وهو ما سيحدث في الأسبوع المقبل.



