محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة عن عقار حي الجمارك المائل



وأوضح "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء السبت، أن العقار بني في 2016 ومخالف بالكامل وصدر له 18 قرار إزالة.





واشار إلى أن العقار يتكون من دور أرضي و17 دور، حيث تم إزالة الدور الـ 18 فقط ولكن لم يتمكنوا من إزالة باقي الأدوار لأن بها أسر مستقرة.



وتابع إلى أنه تم تجهيز مدرستين بجانب العقار وتم وضع أسرة للأسر التي ليس لها منزل أخر، منوها بأن لجنة من كلية الهندسة أقرت بإزالة 8 أدوار علوية تخفيفا للأحمال.



وأكد أنه سيكون هناك حساب عسير للمتسببين في هذه المخالفة، وسيسأل كافة المسئولين وصاحب العقار، معلقا: "النيابة العامة ستحاسب المقصرين سواء في الأحياء أو الإدارات الهندسية"، منوها بأنه سيتم تسليم العقار لمقاول لإزالة 8 طوابق كما أقرت اللجنة الهندسية.

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تفاصيل عقار حي الجمارك المائل، موضحًا أن العقار تعرض للميل بعد مغرب اليوم، حيث مال بنحو 20 سم عن العقار المجاور له.