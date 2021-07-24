Advertisements

محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة عن عقار حي الجمارك المائل

السبت 24/يوليو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تفاصيل عقار حي الجمارك المائل، موضحًا أن العقار تعرض للميل بعد مغرب اليوم، حيث مال بنحو 20 سم عن العقار المجاور له.

وأوضح "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء السبت، أن العقار بني في 2016 ومخالف بالكامل وصدر له 18 قرار إزالة. 

واشار إلى أن العقار يتكون من دور أرضي و17 دور، حيث تم إزالة الدور الـ 18 فقط ولكن لم يتمكنوا من إزالة باقي الأدوار لأن بها أسر مستقرة.

وتابع إلى أنه تم تجهيز مدرستين بجانب العقار وتم وضع أسرة للأسر التي ليس لها منزل أخر، منوها بأن لجنة من كلية الهندسة أقرت بإزالة 8 أدوار علوية تخفيفا للأحمال.

وأكد أنه سيكون هناك حساب عسير للمتسببين في هذه المخالفة، وسيسأل كافة المسئولين وصاحب العقار، معلقا: "النيابة العامة ستحاسب المقصرين سواء في الأحياء أو الإدارات الهندسية"، منوها بأنه سيتم تسليم العقار لمقاول لإزالة 8 طوابق كما أقرت اللجنة الهندسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عقار اسكندرية الاسكندرية إتصال هاتفي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوافق على الانتقال إلى بيراميدز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء استبعاد نجم الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

منذ 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 6 ساعات

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إخلاء عقار مكون من 11 طابقا في المنصورة لهذا السبب

إزالة الأدوار المخالفة بعقار الورديان المائل في الإسكندرية (صور)

تنفيذ قرارات إزالة لـ 3 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

تطورات جديدة في واقعة عقار اللبان المائل في الإسكندرية.. (صور)

لخطورته على المواطنين.. إزالة عقار مُهدد بالإنهيار في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: نقل أسر عقارات كوم الدكة إلى مدرسة بإعاشة كاملة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 م

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

10:11 م

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

06:23 م

عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

10:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان