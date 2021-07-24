ملابسات ضرب رجل لـ "منتقبة" داخل ناد رياضي في الشرقية

نشبت مشاجرة بين رجل وسيدة منتقبة في منطقة ألعاب الأطفال داخل نادي الصفوة في العاشر من رمضان بالشرقية، قام خلالها الأول بالتعدي على السيدة بالضرب، وقام زوجها بالتدخل في المشاجرة، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إصدار قرار بإيقاف عضوية الأسرتين، إلي أن تنتهي تحقيقات الإدارة القانونية بالنادي.



وأصدر المركز الإعلامي لنادي الصفوة بيانًا جاء فيه: «عقد مجلس إدارة نادي الصفوة والمكتب التنفيذي اجتماعًا طارئًا للبحث في ملابسات الواقعة، كما تم مراجعة كاميرات المراقبة، وبناءً عليه تم اتخاذ قرارات باستمرار إيقاف عضوية طرفي المشادة، لحين الانتهاء من التحقيقات، طبقًا للوائح والقوانين، وذلك حفاظًا على حقوق النادي، مع العلم بأن أطراف المشاجرة قد تم التصالح بينهم داخل قسم الشرطة، وهذا شأنهم، أما شأن النادي فلا تسامح فيه»، وأهاب مجلس الإدارة بأعضاء النادي الالتزام باللوائح والقوانين.



جاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو، لواقعة اعتداء شخص على سيدة منتقبة في منطقة ألعاب الأطفال داخل نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، وردت السيدة على الاعتداء، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين أفراد العائلتين، وأظهر أحد مقاطع الفيديو وقوع مشاجرة بين بعض الرجال.

