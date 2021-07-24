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بهاتريك رائع.. نجم الأهلي المعار يتألق مع زيزكوف التشيكي

السبت 24/يوليو/2021 - 10:06 م
مصطفى فوزي
مصطفى فوزي
محمود دياب
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نجح مصطفى فوزي مهاجم الأهلي المعار، إلى صفوف نادي  زيزكوف التشيكي، في تسجيل ثلاثة أهداف، خلال أولى مشاركاته مع الفريق.

ويستعد فريق زيزكوف التشيكي، للموسم الجديد، بفترة إعداد يتخللها  عدة مباريات ودية. 


و أعلن مسؤولي النادي الأهلي، إعارة مصطفى فوزي، إلى نادي زيزكوف التشيكي لمدة موسمين، بعد تمديد عقده مع القلعة الحمراء قبل السفر.

ويبحث مسؤولي النادي الأهلي، عن  تسويق بعض من اللاعبين في أوروبا من أجل خوض تجربة جديدة واكتساب العديد من الخبرات استعدادًا للفترة المقبلة .

والجدير بالذكر أن، المارد الأحمر أعار 3 لاعبين وهم مصطفى فوزي، وميدو حسام، ومحمد أحمد بيسو، إلى نادي زيزكوف التشيكي لمدة موسمين، بعد تمديد عقودهم مع الفريق.

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مصطفى فوزي لاعب الاهلي المعار المحترف في التشيك

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