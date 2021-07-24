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عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

السبت 24/يوليو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أن ريال مدريد الإسباني يخطط لعمل صفقة تبادلية مع ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتنص الصفقة أن ينتقل محمد صلاح نجم الريدز إلى الملكي، مقابل ضم ايدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "Voetbal24" البلجيكية، أن ريال مدريد، يضع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، كأولوية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه في حال تعثر الأمر، سيتجه إلى التعاقد مع محمد صلاح.

ويسعى ريال مدريد إلى إقحام ايدين هازارد في صفقة ضم محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع نادي ليفربول، في عام 2023.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ منافسات الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس المقبل، ويلتقي ليفربول في أولى مبارياته مع نوريتش سيتي على ملعب الأخير يوم 22 من الشهر القادم.

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هازارد ليفربول صلاح ريال مدريد

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