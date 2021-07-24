محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، التي ستجمع الفريقين في الدوري المصري.





ويلتقي الأهلي غدًا الأحد بنظيره الإنتاج الحربي على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.









ويتكون طاقم التحكيم من :-





محمد معروف (حكم ساحة)





مصطفى حسين ومحمود عبد السميع (حكمين مساعدين)





طارق سامي (حكم رابع)





محمد عباس قابيل (حكم فيديو)





أحمد جمال (مساعد حكم فيديو)



