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سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"

السبت 24/يوليو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - فيروز حسني
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صراخ وعويل وأصوات يملؤها الخوف، وسيدة تستغيث: "الحقونا العمارة بتقع".. هذا ليس مشهدًا سينمائيًا لكنه حال ما عاشته منطقة السيالة في الإسكندرية عصر اليوم السبت، بعدما جد ميل بعقار مكون من 17 طابقًا، ليلقي بمصير 70 أسرة في الطرقات وتتبخر حلم كل ذكرى لهم داخل مساكنهم.

البداية عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 7 شارع خطاب مع 14 عبد المجيد اللبان المتفرع من طريق الكورنيش أمام مركز ثقافة الأنفوشي بمنطقة رأس التين دائرة قسم شرطة الجمرك بحي غرب.

على الفور، انتقل اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والأجهزة التنفيذية بالحي، ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية وقوات الأمن وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي 17 طابق علو، وجاري إخلاء العقار المائل، وذلك لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وإصدار توصية بخصوصه، حفاظا على حياة السكان.

أهالي العقار المائل يكشفون عن مفاجأة 
وقال سكان العقار أنه من بعد صلاة العصر شعروا بصوت "فرقعة" في جسم المبنى وأحسوا أن هناك أجزاء تسقط من الداخل، وبعدها شعروا بميل مفاجئ في العقار فغادروا بسرعة، وأخذوا متعلقاتهم الشخصية من الموبايلات والأوراق.

وتابعت سيدة رفضت ذكر أسمها، أن العقار مبني حديثًا، ولكن بعض السكان أفادوا أن مسؤول البناء كان متسرع في بناء عدد من الأدوار خلال العامين الماضيين.

إخلاء العقارات المجاورة للعقار المائل 
أخلت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، العقارات المجاورة للعقار المائل بشارع خطاب بمنطقة السيالة ببحري، حرصا على حياة السكان.

وقال مصدر بالحي، أنه تم قطع جميع المرافق بناءا على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كما تم فرض كردون على بُعد 4 أمتار من العقار لمنع إقتراب المواطنين حتى لا يتعرض أحد للأذى.

مفاجأة في ملف العقار المائل 
وكشف المصدر اذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العقار المائل تم بنائه بالمخالفة وصدر له منذ 4 سنوات قرارات إزالة لبناء بدون تصريح وأن العقار كان يسكن به حوالي 70 أسرة، وتم إخلائهم جميعا وإخلاء العقارات المجاورة.

محافظ الإسكندرية بشكل لجنة لمعاينة العقار
من جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة هندسية من كلية الهندسة للإنتقال إلى موقع العقار لمعاينته لتحديد التعامل الصحيح مع العقار.

طمأنت اللجنة فور إنتقالها لموقع العقار قاطني العقارات المجاورة بأن التعامل سوف يكون فقط في العقار المائل ولم يمسهم أي أذى من الإجراءات التي تتخذها محافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور التوني، رئيس اللجنة المكلفة، إن التعامل على العقار المائل فقط، وانه وباقي اللجنة سوف يتم رصد إستراتيجية للتعامل مع العقار، مؤكدًا أن قرار نقل المنقولات لقاطني العقار من الممكن تأجيله قليلا لحين الإنتهاء من وضع الإستراتيجية.
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"
سكان عقار "السيالة" يكشفون اللحظات الأولى.. "فرقعة وميل مفاجئ"

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مصر عقار السيالة السيالة الاسكندرية

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