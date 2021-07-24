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بعد الهجوم على فريدة عثمان.. عمرو أديب: "دعوا الخلق للخالق"

السبت 24/يوليو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي عمرو أديب، الهجوم على السباحة فريدة عثمان بعد طلبها للدعاء للفوز باولمبياد طوكيو وهى مرتدية "مايو"، "سيبوا الناس في حالها هى سباحة، متقدرش تعوم بجلابية متقدرش".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "دعوا الخلق للخالق، شيىء غريب وعجيب، ربنا هو اللي هيحاسبها، دي حاجة بينها وبين ربنا"، متابعا: "استغربت على اللي حصل مع البنت، رب الكون بس هو اللي يحاسب".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أنا شايفكم وعارفكم، لموا حاجتكم واهدوا، فالاخر كل واحد هيتحاسب على قدر أعماله".

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مصر فريدة عثمان عمرو اديب توك شو

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