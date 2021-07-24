نصائح مهمة للمقبلين على شراء سيارات مستعملة

مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالأسواق، يلجأ البعض إلى تعويض ذلك من خلال شراء السيارات المستعملة، والتي تتسم برخص أسعارها إذا ما قورنت بأسعار الجديد.





وتوجد العديد من النصائح التي يجب على المقبلين لشراء سيارات مستعملة معرفتها جيداً لتجنب الوقوع في فخ شراء سيارة بحالة غير جيدة والتعرض لصدمة كبيرة.





وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام أبرز النصائح للمقبلين على شراء سيارات مستعملة في السطور التالية:





فحص المكابح





ويتم فحص المكابح من خلال السير على طريق سريع على سرعة 100 كلم/س، والإبطاء تدريجياً وملاحظة سلوك السيارة، وهل تبقى على مسارها بشكل صحيح أو سيُصدر المحرك أصواتاً غريبة.





فحص السيارة بدقة





يجب على المشتري أن يفحص السيارة بدقة عالية وقيادتها في ضوء النهار والطقس الجاف، ويجب أن تكون نظيفة لرؤية أي ضرر.





النظر أسفل السيارة





يعتبر النظر أسفل السيارة كانت من أهم المور التي يجب الحفاظ عليها حتى تضمن عدم وجود أية تسريبات للسوائل، وهي بالتأكيد علامة سيئة، كما يشير السجاد الرطب في المقصورة الداخلية إلى تسريب من الجسم.





توافق عداد الكيلومترات مع الحالة





وننصح المقبلين على شراء السيارات المستعملة، بالتأكد من توافق عداد الكيلومترات مع حالة السيارة، والتأكد من أوراقها القانونية، فضلاً عن التحقق من متابعة الصيانة بشكل دوري



