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عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

السبت 24/يوليو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ميل عقار الأنفوشي، قائلًا: "هذا العقار مبني من 2016 من أرضي و18 دورًا وصدر ضده 18 قرار إزالة لم يتم إزالة سوى دور واحد فقط نظرًا لوجود سكان بها أسر كاملة به".

وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن هذا العقار حصل له ميل في العقار بدرجة 20 سنتيمترًا وتم إخلاء جميع السكان ولا يوجد أي إصابات.

وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص عقار الأنفوشي وانتهت بإزالة 8 أدوار مخالفة وقبل نص ساعة من الآن عادت وأكدت على ضرورة إزالة 12 دور، مؤكدًا أنه نتيجة العشوائيات على مدار عشرات السنوات الماضية هناك عدد من العشوائيات الذين بنوا مخالف وبدون تراخيص.

وأكد المحافظ، أنه لم يتم ضبط مالك العقار المائل حتى الآن، مستطردًا "مرتشون وفاسدون يقفون وراء عقار الأنفوشي المائل، والمقصرين حتى لو خرجوا على المعاش سيتم محاسبتهم والنيابة ستتخذ إجراءاتها القانونية وكل من أهمل في عمله وكان سببا سيتم محاسبته".

وأشار إلى أن هناك عقارين خلف هذا العقار المائل وأوراقهما سليمة، ولكن تم إخلائهم حفاظا على أرواح السكان، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع بناء أي عقارات مخالفة في الإسكندرية، حيث وصلت عدد العقارات المائلة بالمحافظة إلى 164 عقارا مائلا بدرجات مختلفة وهناك 2300 عقار أعمارهم أكثر من 100 عام.

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