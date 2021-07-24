عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو









كشف بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي عن مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز، وذلك بعد وجود العديد من الشائعات المستمرة عن رحيل اللاعب عن الفريق هذا الموسم .





وقال نيدفيد، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق الودية اليوم السبت لموقع "جول" العالمي: “رونالدو لن يذهب لأي مكان، وسوف يأتي من إجازاته الصيفية، في بداية الأسبوع المقبل".





وتابع رئيس اليوفي:” رونالدو سوف يقوم بالتواصل معنا يوم ٢٦ من الشهر الجاري، وسوف يعود يوم الإثنين، وسيبقي مع اليوفنتوس هذا الموسم".





وبهذا التصريح ينهي رئيس اليوفي الكلام والشائعات عن رحيل رونالدو، بعد موسم متواضع للاعب في اليوفنتوس، حيث كانت الأخبار كثيرة عن ذهاب اللاعب العالمي الي الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.



