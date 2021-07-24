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شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

السبت 24/يوليو/2021 - 10:30 م
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
علي خلاف
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يتأهب منتخب مصر الأولمبي لمواصلة العروض المشرفة في طوكيو أمام نظيره الأرجنتيني بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية.

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين بطوكيو

وخطف الفراعنة نقطة تاريخية من أنياب المتادور الإسباني بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر الأولمبي ضد الأرجنتين عند تمام التاسعة و النصف من صباح غد الأحد 25 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.

و تنقل قناة بي إن سبورتس المفتوحة حصريا، مواجهة منتخب مصر ضد الأرجنتين ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية.

و من المتوقع أن يبدأ المدرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة الأرجنتين ضمن إطار منافسات الجولة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي

خط الدفاع:- كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط:- أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم:- طاهر محمد - رمضان صبحي

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منتخب مصر الاوليمبي تشكيل منتخب مصر

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