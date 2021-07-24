عاجل - نجم الزمالك يوافق على الانتقال إلى بيراميدز









رحب محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لنادي الاتحاد السكندري، بالانتقال إلى نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وجاء ذلك بعدما فتح مسئولو بيراميدز باب المفاوضات مع الحارس الصاعد لضمه خلال الموسم المقبل.





ويحاول بيراميدز لضم حارس جديد بعد إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي، والتي تؤدي إلى غيابه عن صفوف الفريق لمدة لا تقل عن ٧ أشهر، وعدم وجود بديل متميز لشريف إكرامي الحارس الأساسي في الفترة الحالية.





وقام صبحي حارس الاتحاد السكندري بمطالبة مسئولي بيراميدز ببدأ التفاوض مع إدارة الزمالك لضمه في الفترة المقبلة، خاصة أن عقده تتبقى فيه ثلاثة مواسم مع القلعة البيضاء، وسيعود للزمالك بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.



