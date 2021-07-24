محافظات الدلتا محافظات Advertisements كشف غموض العثور على جثة شاب وسط الأراضي الزراعية بالقليوبية السبت 24/يوليو/2021 - 10:33 م محمد ضوه Advertisements أخبار تهمك بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب منذ أقل من ساعتين شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020 منذ 39 دقيقة عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل منذ أقل من ساعة عاجل.. السبب الحقيقي وراء استبعاد نجم الأهلي أمام الإنتاج منذ ساعتين و 6 دقيقة خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز منذ حوالي 20 ساعة الكشف عن مصير نجم الأهلي منذ ساعتين و 8 دقيقة نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة منذ حوالي 6 ساعات عاجل - نجم الزمالك يوافق على الانتقال إلى بيراميدز منذ 37 دقيقة حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها) منذ حوالي 12 ساعة عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة منذ حوالي 4 ساعات عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح منذ أقل من ساعة عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية منذ حوالي 23 ساعة عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو منذ 39 دقيقة عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية منذ حوالي 5 ساعات Advertisements