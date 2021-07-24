عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

علق الإعلامي أحمد موسى على بعض الأنباء التي ترددت بشأن حدوث تغييرات وزارية مرتقبة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.





وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "فيه أخبار ترددت أنه خلال ساعات هيحصل تغييرات وزارية ستطال من 11 إلى 12 حقيبة وزارية، وبقالنا سنة بنتكلم على تعديل وزاري".





وأضاف: "كان من المقرر اجتماع مجلس النواب اليوم، والبعض يقول إنه تم تأجيله لأن هيبقى فيه تعديل وزاري، وسيتم تعيين وزير دولة للإعلام خلفًا للوزير السابق، مين منعرفش ولكن أكيد شخصية موجودة عامل دور في هذا المجال، وله دور كويس وقائم على هذه المهمة".





وتابع موسى: "مصطفى مدبولي رئيس وزراء جاي من تحت شاطر، من قبل ما يبقى وزير وهو بيشتغل وبيشمر وبيشتغل وينزل الشارع ويبص على كل حاجة ويتابع كل حاجة بنفسه".



