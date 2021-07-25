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عمرو أديب عن مواجهة كورونا بالشواطىء: "إقروا الفاتحة على الست احترازية"

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:41 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه قضى إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي، معلقًا: "الناس نسيت الاحتراز.. الست احترازية إقرأوا عليها الفاتحة، ومحدش لابس الكمامة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لم يستطع ارتداء الكمامة، مضيفا: "ملبستش الكمامة مرة لأن محدش لبسها خالص، مستجرتش ألبسها، أنا فشلت فشل ذريع التزم بارتداء الكمامة".

وأضاف الإعلامي: "اللي لابس الكمامة بيسألوه انت كويس عندك حاجة"، واصفًا الإقبال على الساحل الشمالي والإسكندرية بـ"التاريخي"، حيث لا يوجد شاطىء إلا والحضور به كان كثيفًا، وكمية البشر الموجودة على الشواطىء والمطاعم في الإسكندرية والساحل تاريخية.

وتابع: "حالة رواج غير طبيعية.. والحاجة اللي بـ 10 كانت بـ 100، وموضوع الاحترازية ده صعب جدًا"، والوضع في الإسكندرية كان مذهلًا، موجها التحية إلى محافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح لقدرتهم على استيعاب هذه الأعداد، معقبا: "شيىء لا يصدقه عقل، متوقعش في تاريخ مصر الحديث كان في هذا الإقبال".

ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك المصرية خلال 10 أيام الماضية.

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عمرو الأديب بوبة الفجر الفجر أجازة عيد الاضحى

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