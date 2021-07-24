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الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"

السبت 24/يوليو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم اجتماعا مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة، وبحضور إبراهيم عبد الباقى السكرتير العام ونواب رئيس اللجنة الدكتور اسامه مخلوف والدكتور احمد برعى.

وناقشت اللجنة استكمال تشكيل لجنتى المرأة والشباب فى المراكز بعد تكليف الدكتورة حنان خليل برئاسة لجنة المرأة فى المحافظة وعاطف العشيرى برئاسة لجنة الشباب. 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على اقامة مؤتمر عن السياحة فى الفيوم تحت عنوان "السياحة فى الفيوم – الكنز المفقود " وتم تشكيل لجنة للاعداد للمؤتمر برئاسة ابراهيم عبد الباقى السكرتير العام للحزب فى الفيوم.

كما وافقت اللجنة على تكريم اوائل الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية وان تقوم كل لجنة فى مراكز المحافظة بتكريم الاوائل فى كل مركز على ان يتم تكريم الاوائل من ابناء الوفد فى التعليم الثانوى والجامعى فى احتفال بمقر الحزب.

كما ناقش الاجتماع اهمية المشاركة فى مبادرة حياة كريمة فى مركزى اطسا ويوسف الصديق وتم الاتفاق على أن يشارك الوفد في المرحلة الثانية من خلال ثلاثة محاور الأول رصد سلبيات المرحلة الأولى والعمل على تلافيها المحور الثاني مراقبة الأعمال الجارية وإبلاغ الجهات المعنية في وجود مخالفة أثناء التنفيذ لما هو معلن من قبل. 

والمحور الثالث تنظيم قافلة طبية وإقامة ملتقى توظيفي ندوة بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم بحضور عدد من السيدات المعيلات لشرح دور الجهاز في دعم مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر على أن تكون هذه الفعاليات بالتوازي مع المبادرة ودعما لها.
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"
الوفد يعلن عن مؤتمر "السياحة في الفيوم – الكنز المفقود"

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مصر مبادره حياه كريمه الفيوم السياحة

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