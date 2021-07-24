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حي الجمرك: العقار المائل غير مرخص وصادر له قرارات إزالة

السبت 24/يوليو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك في الإسكندرية بأن عقار بحري المائل تم بناءه بدون ترخيص والعقار مكون من أرضي و١٨ دور علوي ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم ١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك. مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وشهد شارع خطاب بمنطقة السيالة ببحري في الإسكندرية، قبل قليل، حدوث ميل في عقار حديث الإنشاء مكون من 17 طابقا، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وقال شهود عيان، إنهم تفاجأوا بحدوث ميل بالعقار وطالب الأهالي سكان العقار عبر مكبرات الصوت بسرعة إخلائه، وتم إبلاغ النجدة ومسؤولي الحي وسيارات الإسعاف التي هلعت إلى مكان العقار.

كما تم إخلاء العقارات المحيطة بالعقار وفرض كردون لمنع إقتراب المواطنين، تمهيدًا لبدء التعامل مع الواقعة من قبل المسؤولين التنفيذيين.

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مصر عقار الاسكندرية المائل السيالة

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