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محمد الشرنوبي يتصدر الترند رقم 1 في السعودية بحفل جدة ويطرب الجمهور بإحساسه

السبت 24/يوليو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أشعل الفنان محمد الشرنوبي الليلة، أول حفل له بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الفنانة انغام و الفنان تامر عاشور.

وأبدع الشرنوبي في الغناء وقدم باقة مميزة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، وأبرزها حتة من الخيال التي أشعلت الحماس.

وبعد بداية فقرة الفنان محمد الشرنوبي تصدر الترند في مصر و المملكة العربية السعودية حيث استقبله الجمهور بسعادة و تفاعل معه عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي و مع اغانيه و موهبته.

يذكر ان الحفل مذاع على قناة mbc و الحفل من تنظيم الشركة العالمية بنش مارك و بدعم من هيئة الترفيه وكان قد نشر الفنان من قبل تغريدة شكر فيها معالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمه له.

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