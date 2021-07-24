محافظ الإسكندرية: هذا ما سيتم بخصوص عقار "السيالة" المائل (فيديو)

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك 133 ألف قرار إزالة صادر لعقارات مخالفة ولم يتم تنفيذها حتى الآن، لافتا إلى وجود فاسدين ومرتشين خلف إنشاء عقار الأنفوشي المائل.



وقال "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت إنه تم إحالة أمر عقار الانفوشي المائل للنيابة العامة والإدارية، موضحًا أن من كان سببًا إنشاء في العقار المائل بسبب إهماله وتقصيره في عمله سيلقى محاسبة تكافئ تقصيره.



وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع المقاول صباح الغد للشروع في عملية إزالة الطوابق المخالفة حسبما أوصت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، والتي سيتم العمل بكل توصياتها.



وأكد أنه لم يتم ضبط صاحب العقار المائل حتى الآن، مشددًا على أنه سيتم تقديم للنيابة العامة خلال 24 ساعة من ضبطه، مشددًا أنه سيتم إخلاء المنقولات بطريقة معينة صباح الغد، وفقا لتوصيات لجنة كلية الهندسة قبل أن يتم إزالة الأدوار المخالفة.

