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موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

السبت 24/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ناصر  ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب مصدر بالأهلي، فإن موسيماني قرر الاستغناء عن خدمات ناصر ماهر حتى ولو خروجه على سبيل الإعارة خلال الميركاتو المقبل بسبب عدم قناعاته بقدرات اللاعب.

ويرغب فريق سموحة في استعارة ناصر ماهر في الموسم القادم، ومن المنتظر أن يحسم هذا الأمر عقب عودة اللاعب من أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان. 

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.

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