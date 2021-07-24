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برشلونة يحسم مباراة جيرونا الودية بالثلاثة

السبت 24/يوليو/2021 - 11:00 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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واصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد (2021-22) بفوزه الودي الثاني وهذه المرة على حساب جيرونا (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب يوهان كرويف، وشهد تألق المهاجم الألباني راي ماناي مجدداً، وظهر أول للوافد الجديد النجم الهولندي ممفيس ديباي.

انتهى الشوط الأول بتقدم "البلاوغرانا" على جاره الكاتالوني بهدفين لواحد، حيث تقدم القائد جيرارد بيكيه أولا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ثم عزز ماناي التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليواصل المهاجم الشاب تألقه للمباراة الثانية تواليا، بعد أن سجل ثلاثية "هاتريك" في المباراة الماضية منذ أيام أمام خيمناستيك.

ولكن قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، قلص سامو سايز الفارق لجيرونا من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، ظهر الوافد الجديد هذا الصيف من أوليمبيك ليون الفرنسي، النجم الهولندي ممفيس ديباي، للمرة الأولى بقميص البرسا.

وسجل صاحب الـ27 عاما هدفه الأول بقميص فريقه الجديد من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وسيواصل فريق الهولندي رونالد كومان تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة شتوتغارت الألماني في عقر داره السبت المقبل. 

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رياضة جيرونا برشلونة اخبار الرياضة

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