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لميس الحديدي عن شواطيء مصر خلال العيد: الناس كانت فوق بعض

السبت 24/يوليو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشاهد شواطيء مصر خلال فترة عيد الأضحى والتي بدت مكتظة بالمرتادين سواء في الإسكندرية أو الساحل الشمالي.

وعلقت قائلة: "المشهد كان رهيب، الناس كانت فوق بعضها، كل المدن الساحلية شهدت اكتظاظ بالمقبلين على الشواطيء".

وتابعت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم السبت: "مش هقدر أقول حاجة في مشهد زي ده ولا أقول للناس ماتروحوش لأن الناس في الإجازات وخاصة الأعياد ومع ارتفاع درجات الحرارة راحت للشواطيء خاصة مع انسكار موجة كورونا الثالثة".

لكنها عادت وشددت على ضرورة تلقي التطعيم، قائلة: "حاولوا تخلوا مسافات بين الناس وتحافظوا على التباعد وإرتداء الكمامات مع ضرورة تلقي اللقاح، كورونا لسه مخلصتش رغم تراجع الأعداد وأصبحت ضعيفة لكن في موجة أخرى في سبتمبر لازم ناخد بالنا وربنا يستر".

وواصلت الإعلامية: "العالم كله اتطعم وشوفوا المشاهد في بريطانيا ودول أخرى طعموا نسبة 70-80%، وأتوقع زيادة معدلات التطعيم في مصر مع بداية التصنيع المحلي للقاح سينوفاك نهاية أغسطس".

https://www.facebook.com/KelmaAkhira/videos/963158207562167

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