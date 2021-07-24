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نجم ليفربول السابق يُهاجم فينالدوم بهذه التصريحات

السبت 24/يوليو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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هاجم “جيمي كاراغر” نجم ليفربول السابق خبير الكرة الإنجليزية، لاعب الريدز السابق، الهولندي “جورجينيو فينالدوم” على تويتر، بسبب ما ذكره اللاعب مؤخراً عن جماهير الفريق الإنجليزي.

وقال فينالدوم المنتقل حديثًا إلى صفوف باريس سان جيرمان جماهير الريدز  حواره مع مجلة “تايمز” البريطانية :"
جماهير مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة تماماً عن جماهير الاستاد، حيث لم يمكنني أقول شئ سئ عن جماهير الاستاد فهم دائماً يشجعوني".

وأكمل اللاعب الهولندي: “في مواقع التواصل الاجتماعيإاذا خسرنا، أكون الشخص الذي يحصل على اللوم وهذا ما جعلني أريد الرحيل، ويوجد لحظة مثل لو كنا يعلموا ماذا أفعل لكي أبقي مناسب وألعب كل مباراة".

وتابع :"لا يمكنك الشكوي لأن هذا هو عملك، لكن يوجد لاعيبة اخزي يمكن أن تقول “أنا ليس مناسب” فأنت تحصل على لاعبي السنوات الأخيرة يكونوا مثل “أنا لن ألعب لأن هذا خطير” وأنا أفعل العكس".

وأختتم كلامه: “أنا لا ألعب جيداً طوال الوقت، ولكن بعد المباراة أستطيع أنظر لنفسي في المرآة وأقول “أنا تدربت جيداً لكي أتحسن".

وأثارت هذه التصريحات غضب “جيمي كاراغر” ورد عليه خلال موقع تويتر قائلاً : “أنا أحب فينالدوم ولكن هذا غير صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن سيرك وكل نادي به مهرجون”.

وأكمل: “أقفل الاشعارات، واذا كان هذا يغضبك لهذه الدرجة يمكنك مسح التطبيق، هو أراد المزيد من المال، النادي رفض، هذه هي كرة القدم".

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