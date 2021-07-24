البرلمان العربي يدين العمليات الإرهابية بالمملكة العربية السعودية

استنكر البرلمان العربي، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.



كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومن يمولها ويدعمها وعلى رأسهم إيران، مشددا على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد، مشددًا على دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

