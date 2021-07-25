رد ناري من عمرو أديب على رسالة آبي أحمد: "السبهللة متنفعش" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السودان أعلنت حالة الطوارىء ولديهم توقعات بحدوث مشاكل بعد الملء الثاني للسد الإثيوبي، لافتا إلى أن حجم الملء لم يصل إلى 14 مليار متر مكعب.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا خزنت 4 مليار متر مكعب، متسائلا: "هل ستتمكن إثيوبيا من توليد الكهرباء؟ عندي شك يصل لحد اليقين إن إثيوبيا هتقدر تولد كهرباء".





ولفت إلى أن هناك توترًا على الحدود الإثيوبية - السودانية، حيث يُفقد عسكريين سودانيين، معلقا: "نتحدث عن توتر كبير وقتلى.. هذا موال آخر، وهو أمر مرشح للتوتر الشديد".





وعن تصريح آبي أحمد، أن مصر والسودان لن يتعرضا لضرر، عقب "أديب": "لا في حاجات مضايقنا.. دا السودان هتغرق، إحنا هنقعد على باب الله كده، لازم نكون عارفين راسنا من رجلينا، متنفعش السبهللة اللي عايز يعيش فيها دي".



