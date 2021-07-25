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محمد الشريف: مليون زائر للإسكندرية يوميًا.. ونسبة الإشغال تجاوزت 100% (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك 7 شواطئ بالإسكندرية تبلغ تذكرة دخولها 5 جنيهات فقط من أجل المواطن المصري.

وتابع "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظة الإسكندرية تستقبل مليون زائر يوميًا، مشيرًا إلى سعادة أصحاب المحال التجارية بسبب الإقبال الشديد على المحافظة من قبل المصيفين.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة زوار الإسكندرية، لافتا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا كما هو حال ربوع القطر المصري

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن كورنيش الإسكندرية نظيف بنسبة تجاوزت الـ 90 بالمائة، مشددًا على تجاوز نسب الإشغال خلال العيد 100 %.

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