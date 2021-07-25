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تامر عاشور يقدم وصلة غنائية مفعمة بالأحاسيس في حفل جدة

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أحيا النجم تامر عاشور، منذ قليل، حفل غنائي مميز له بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب النجمين أنغام ومحمد الشرنوبي.

وصدح عاشور بصوته الدافيء، في أرجاء المكان وقدم وصلة غنائية مفعمة بالأحاسيس والطرب والشجن بكوكبة من أجمل الأغنيات.

وقدم تامر أغنياته الشهيرة ومنها: بقول عادي، كلامنجي وعمال على بطال وأصلي مدلعها وبكل عيوبك أنا قابلك وغيرها.

وتداول رواد التواصل مقاطع فيديو من الحفل عبر تويتر وتبين خلالها تفاعل الجمهور معه وتصفيقهم له وترديد كلمات أغنياته بصوت عال.

يذكر أن الحفل مذاع على قناة قناة mbc و الحفل من تنظيم الشركة العالمية بنش مارك و بدعم من هيئة الترفيه.

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