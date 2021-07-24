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حسام باولو يرحل عن الترسانه

السبت 24/يوليو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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‎قرر مجلس إدارة نادي الترسانه بقيادة طارق سعيد الاستغناء عن خدمات اللاعب

لعدم الحاجه لجهودة في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني

وكان اللاعب قد افتعل عده ازمات مع الترسانه واخرهم الهروب للتواجد مع منتخب الكرة الشاطئية رغم رفض الترسانه ذهاب اللاعب .

كان قد انتقل باولو من طلائع الجيش إلي نادي الترسانه الموسم السابق

وقد لعب حسام باولو للعديد من اندية الدوري الممتاز لعب من قبل في الزمالك والداخلية وطلائع الجيش و سموحه والترسانه .
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