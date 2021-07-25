محافظ الإسكندرية: زيارة السيسي لمحور التعمير كانت مفاجئة

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محور التعمير لتفقد التطوير الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها كانت زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها إلا قبلها بعدة ساعات.





وقال "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالي الغربي بداية من الإسكندرية وحتى السلوم في الغرب لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وصناعية وسياحية وهذا يحتاج إلى طرق جديدة للتنمية عليها.





وأضاف أن الرئيس السيسي تفقد عمليات التطوير الخاصة بمحور التعمير بطول 35 كيلو متر من منطقة الصواري على أول الصحراوي ولاسيما وأن هناك مخطط متكامل لتنمية كافة أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن هذا المشروع حيوي وسيوفر الوقت والجهد بوجود 9 حارات للطريق في الاتجاهين.



