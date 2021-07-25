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محافظ الإسكندرية: زيارة السيسي لمحور التعمير كانت مفاجئة

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:02 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
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أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محور التعمير لتفقد التطوير الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها كانت زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها إلا قبلها بعدة ساعات.

وقال "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالي الغربي بداية من الإسكندرية وحتى السلوم في الغرب لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وصناعية وسياحية وهذا يحتاج إلى طرق جديدة للتنمية عليها.

وأضاف أن الرئيس السيسي تفقد عمليات التطوير الخاصة بمحور التعمير بطول 35 كيلو متر من منطقة الصواري على أول الصحراوي ولاسيما وأن هناك مخطط متكامل لتنمية كافة أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن هذا المشروع حيوي وسيوفر الوقت والجهد بوجود 9 حارات للطريق في الاتجاهين.

وفي سياق منفصل أشار محافظ الإسكندرية إلى أن زحام الشواطئ العامة في محافظة الإسكندرية تثير المخاوف بسبب جائحة كورونا ولكن في الوقت نفسه يثير مشاعر السعادة بترحيب بالمصطفين ورواج حركة التجارة، موضحًا أن هناك 66 شاطئ في المحافظة كاملة العدد.

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