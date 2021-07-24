البرازيل تهزم تونس في الكرة الطائرة بأوليمبياد طوكيو

خسرت تونس 0-3 أمام البرازيل في المجموعة الثانية بمنافسات الكرة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي اليوم السبت.





وجاءت نتيجة الأشواط 25-22 و25-20 و25-15.





وقدمت تونس أداءً قوياً في أول شوطين أمام الفريق المتوج بالذهبية في ريو قبل خمسة أعوام.





وكان وسيم بن طارة أفضل لاعبي تونس وحقق 11 نقطة لمنتخب بلاده.





وفاز منتخب اليابان صاحب الضيافة على فنزويلا 3-0 بواقع 25-21 و25-20 و25-15 وهو أول انتصار للفريق في الألعاب الأولمبية في 29 عاماً أي منذ دورة برشلونة 1992.





وفازت إيران على بولندا 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط واستمرت ساعتين ونصف الساعة في المجموعة الأولى.





وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإيراني 18-25 و25-22 و25-22 و22-25 و23-21.





وقلب المنتخب الروسي تأخره إلى فوز 3-1 على الأرجنتين في المجموعة الثانية أيضاً.





وجاء انتصار المنتخب الروسي بنتيجة 21-25 و25-23 و25-17 و25-21.





وفازت الولايات المتحدة صاحبة البرونزية الأولمبية في ريو على فرنسا 3-0 في المجموعة الثانية.





وفي المجموعة الأولى قلبت إيطاليا تأخرها بشوطين إلى فوز صعب 3-2 على كندا.



