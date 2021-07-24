تعرف على غيابات الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري









يغيب عن النادي الأهلي مجموعة من اللاعبين المؤثرين بالفريق، منهم من استبعدهم بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ومنهم من سافر إلى طوكيو، لنتعرف عليهم.





- غياب حمدي فتحي :

استبعد بيتسو موسيماني اللاعب حمدي فتحي من قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا، لكنه لا يغيب بسبب أي إصابة على الإطلاق.





- غياب رباعي الأهلي :

يغيب حارس المرمى محمد الشناوي واللاعب طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، وأكرم توفيق عن مبارايات الفريق منذ أسبوع لأنهم يشاركون في الأولمبياد التي تقام الاَن بـ طوكيو ممثلين المنتخب الوطني.





- عودة حسين الشحات :

عاد حسين الشحات للتدريبات الجماعية بالفريق اليوم ومن المقرر أن يشارك غدًا في مباراة الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وهي كانت عبارة عن جزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة.





ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي غدًا الأحد بنادي الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة مساء.



