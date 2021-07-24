لبنان تسجل 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان تسجيل 843 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ قرابة شهرين، بينهم 810 مقيمين و33 وافدا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 554 ألفا و458 شخصا.





وأوضحت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني تعافي 448 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 536 ألفا و111 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المكررو 62 حالة، كما ارتفع عدد الحالات في العناية المركزة إلى 80 بينهم 20 حالة على التنفس الصناعي، ولم تسجل الاحصائية سوى حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 7891 حالة.





وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى للقاح المضاد لكورونا 7489 شخصا فيما حصل على الجرعة الثانية 24736 شخصا ليرتفع إجمالي الحاصلين على جرعة واحدة إلى مليون و165 ألف و801 حالة بنسبة 24.4 % من عدد السكان، فيما بلغ عدد الحاصلين على جرعتين 175 ألفا و417 شخصا بنسبة 16.7 بالمائة من عدد السكان.



