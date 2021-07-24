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بوجبا يحسم موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

السبت 24/يوليو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن بول بوجبا مستعد للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن النجم الفرنسي ينتظر موافقة مسئولي مانشستر يونايتد على العرض الذي سيقدمه النادي الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في نهاية الموسم المقبل وكان النجم الفرنسي قد رفض مؤخراً عرضاً من أجل تجديد عقده.

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