سولشاير يحسم مصير نجم مانشستر يونايتد

قال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أولي جونار سولشاير، إن "بول بوغبا يظل في مفاوضات مع النادي بشأن الحصول على عقد جديد ، كما أنه يتطلع لبداية الموسم الجديد".





وأصبح مستقبل اللاعب الفرنسي الدولي مرة أخرى محل شك وسط تقارير تشير إلى أن هناك جموداً في المفاوضات حول بقائه مع مانشستر يونايتد.

وسيصبح بوغبا لاعباً حراً خلال أقل من عام ويشاع الآن أنه أصبح هدفاً لباريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو (58 مليون دولار).

ومع ذلك، لا يزال سولشاير واثقاً من أن بوغبا، الذي قضى خمسة مواسم مع مانشستر يونايتد، سيظل في موقعه لما بعد فترة الانتقالات الحالية.