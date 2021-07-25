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تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو والقناة المفتوحة الناقلة للقاء

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأولمبي الذي يقوده المدرب المحلي شوقي غريب، لمواجهة نظيره الأرجنتيني ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية.

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين بطوكيو

وكان المنتخب الوطني قد حقق التعادل أمام نظيره الإسباني ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر الأولمبي ضد  منتخب الأرجنتين عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.

وستقوم قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports HD Xtra 2 بإذاعة مباريات مصر، حيث تم فتح قناتي بي إن سبورتس إكسترا خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

 و ينهي المنتخب المصري مبارياته بدور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.

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الكلمات المفتاحية

مصر طوكيو شوقي غريب بين سبورت الأرجنتين

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