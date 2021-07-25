تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو والقناة المفتوحة الناقلة للقاء





يستعد منتخب مصر الأولمبي الذي يقوده المدرب المحلي شوقي غريب، لمواجهة نظيره الأرجنتيني ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية.





موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين بطوكيو





وكان المنتخب الوطني قد حقق التعادل أمام نظيره الإسباني ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.





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