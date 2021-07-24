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رئيس الطرق الصوفية بعد قرار السيسي: "هتشوفوا الخير اللي هيجي لمصر"

السبت 24/يوليو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجهًا الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه بمساجد آل البيت ومقامات الأولياء والصالحين.

وقال "القصبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن ما يقوم به الرئيس السيسي هو نهضة غير مسبوقة اجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا وعمليا، مؤكدًا أن هذا القرار هو استعادة لمنظومة القيم الأخلاقية.

وأضاف "كلنا شايفين توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الريف والكنائس والمساجد وأضرحة آل البيت، وكلنا هنشوف الخير اللي هيجي لمصر وازاي هتبقى هذه الأضرحة مزارات دينية يأتي إليها الناس، ومصر هتكون محفوظة بآل البيت خاصة أن لديها قيم ومنظومة أخلاقية تتعامل بها كمنهج للحياة".


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