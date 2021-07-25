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في ذكرى وفاتها.. تعرف على بدايات نادرة أمين الفنية

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة نادرة أمين، إحدى صانعات الونس والبهجة اللاتي طواهن النسيان والتجهيل فى القرن الماضى، ولا يكاد كثيرون يعرفون عنها شيئا، خصوصا مع بزوغ نجم فنّانات كثيرات معاصرات لها.

ولدت نادرة أمين، في حي عابدين بالقاهرة عام 1906 لأب مصري الأصل والنشأة، ولأم شامية، ربما من لبنان، فكانت ملامحها جميلة، وذات بشرة بيضاء، ولعل هذا هو ما جعل كثيرين يظنون أن أصولها شامية، حتى إنهم أطلقوا عليها اسم "نادرة الشاميّة"، لكنها مصرية الأصل من ناحية أبيها "أمين مصطفى شتا"، ومسقط رأس عائلتها فى مدينة رشيد التابعة الآن لمحافظة البحيرة.

التحقت "نادرة" بكازينو وصالة بديعة مصابني في عماد الدين، قِبلة الفن في ذلك الوقت، وتنافست مع منيرة المهدية وفتحية أحمد، حتى لفتت الأنظار، ليس بصوتها فقط، بل بقدرتها على التلحين وإجادتها العزف على العُود، وهو ما ميزها عن زميلاتها الأُخريات، وفي العام 1932 لعبت دور البطولة في فيلم غنائي، هو الأول في تاريخ السينما المصرية، اسمه "أنشودة الفؤاد".

كانت ذات حِس موسيقي واضح ذلك أنها لم تكتفي بالغناء فقط، بل إنها أجادت العزف على العود ولعل ذلك يرجع إلى عشقها المبكر لأغاني وأدوار الموسيقار سيد درويش، فقد كانت "نادرة" تحفظ تسجيلات أغانيه وأدواره تلك على ظهر قلب، وكانت تفضّل العزف على العود بنفسها وهي تغني على المسرح.

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