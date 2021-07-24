مناشدات من محافظة الإسكندرية لزوارها (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشواطىء مفتوحة من الثامنة صباحًا وحتى وقت الغروب، وبعدها يتم إخراج المواطنين من الشاطىء.



وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن نزول البحر ليلًا خطر، حيث أن المنقذين لا يرون شيء، وأغلب حالات الغرق التي وقعت كانت ليلية، مناشدًا المواطنين عدم نزول البحر ليلا.



وأضاف، مخاطبا المصيفيين، "اتمشوا على الكورنيش"، لافتا إلى أن المحافظة استقبلت 4 مليون زائر خلال أيام عيد الأضحى، منهم زوار ليوم واحد، وآخرون يقضون عدة أيام، منوها بأن نسبة الإشغال في الفنادق تكاد تكون 100%.

