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أحمد موسى يكشف عن أول هدية لمكتبة مجند العلمين الذي التقى السيسي

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:09 ص
مجند العلمين
مجند العلمين
شيماء حسن
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده، بتقديم مجموعة من الكتب إلى المجند أيمن قنديل الذي التقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء سيره بالدراجة في مدينة العلمين الجديدة.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت إن هذه الكتب ستكون نواة للمكتبة الجديدة التي أهداها الرئيس السيسي للمجند.

في سياق منفصل، كشف أيمن قنديل، المجند الذي التقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، تفاصيل جديدة عن الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي.

وقال "قنديل" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأنا مكنتش احلم اقابل الرئيس وانا سعيد بلقائي بالرئيس وفخور بنفسي وده فضل من ربنا عليا".

وأضاف "قابلت الرئيس السيسي الساعة 11 ونص بالليل، هذا الحوار هيفضل معايا مدى الحياة وأنا هفضل فخور به وفي الحوار كان بيسالني عن اسمي وقالي يلا اسبقني".

وتابع "أنا في الأول مكنتش بتكلم قالي يا أيمن أنت هتتكسف مني وقالي أنا زي والدي وأنا حسيت أنه زي والدي وبدأت اتكلم معاه والفضل للرئيس أنه خلاني اتكلم معاه".

واستطرد "محدش من أهلي كان مصدق اللي حصل والكل كان بيباركلي أني كنت مع الرئيس، وهدية الرئيس كانت حافز ليا اني اكون عند حسن ظن الرئيس".

واستكمل حديثه "هذه الهدية وضعتني في مسئولية إني اجتهد واعمل وأحافظ على الهدية اللي ادهاني وابقى ناجح فيها ومش هقبل بأي فشل، وأكثر كلمة أثرت فيا لما قالي أنا اطحن نفسي ومكولشي ومنامشي ولا حد يغلبني أبدا".

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مجند العلمين بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس

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