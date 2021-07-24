عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها



وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن ياسمين حالتها أفضل ولكنها مازالت مريضة، وتحتاج لدعاء محبيها، نافيا ما تردد عن دخول ياسمين في غيبوبة، مضيفا: "أجرت عمليتين جراحيتين والموضوع مؤلم".



وعن الخطأ الطبي، عقب، "مقدرش أقول.. واللي يهمني أنها تطلع من المستشفى.. إحنا إخوات، ومفيش بينا أي خلافات، الموضوع كبر زيادة عن اللزوم، أنا كنت معاها في المستشفى، وبنتناوب في المكوث معها"، لافتا إلى أنه ممنوع عنها الزيارة.



كشف وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية، مشيرا إلى أن حالة شقيقته مستقرة، والأطباء أكدوا أنها ستغادر المستشفى إلى منزلها خلال 10 أيام.