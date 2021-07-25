بإطلالة جديدة بوسي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها







نشرت النجمة بوسي عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" خلال حفلتها في الساحل الشمالي.





علقت بوسي علي الصورة قائله:"IOS الرمادي"،وارتدت جامبسوت باللون الأسود ،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أبرز جمالها.





يذكر أن بوسى، اشتهرت بأغنيها الشعبية، بعد أدائها أغنية (آه يا دنيا) في فيلم الألماني للنجم محمد رمضان عام 2012 وأغنية آه يا دنيا من كلمات ملاك عادل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع رفيق عاكف و شاركت في عدة أفلام كمطربة وممثلة مثل فيلم عش البلبل و فيلم تتح.